



Онлайн "секс-шантажисту" дали 17 лет

Мужчина, выдававший себя за известного подростка-блогера YouTube и шантажировавший сотни девушек по всему миру, заставляя их заниматься сексом на камеру, был приговорен в Австралии к 17 годам тюрьмы.



Мухаммад Заин Уль Абидин Рашид признал себя виновным по 119 обвинениям, касающимся 286 человек из 20 стран, включая Великобританию, США, Японию и Францию. Две трети его жертв были в возрасте до 16 лет.



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В суде города Перт было заявлено, что 29-летний мужчина принуждал их к все более жестокому обращению, угрожая отправить их близким откровенные сообщения и изображения.



Австралийские власти заявляют, что это "один из самых страшных случаев сексуального вымогательства" в истории.

"Черствое пренебрежение, которое этот человек проявил к своим жертвам по всему миру, а также к их страданиям, унижению и страху, делают это дело одним из самых ужасных дел о сексуальном домогательстве, когда-либо расследованных в Австралии", — заявил помощник комиссара федеральной полиции Австралии Дэвид Маклин.



"Этот тип онлайн-эксплуатации и злоупотреблений является разрушительным и наносит пожизненную травму".



По данным Австралийской вещательной корпорации (ABC), вынося приговор, судья Аманда Берроуз заявила, что правонарушение Рашида было настолько масштабным, что в стране "не было сопоставимого случая".



Выдавая себя за 15-летнюю американскую интернет-звезду, Рашид заводил разговор со своими объектами, а затем вовлекал их в обсуждение сексуальных фантазий.



Он пригрозил, что отправит их ответы друзьям и родственникам, если они не совершат серию все более "унижающих достоинство" сексуальных действий, которые порой включали в себя действия с домашними животными и другими детьми в доме.



Суд постановил, что Рашид был вовлечен в женоненавистнические сообщества "инселов" в Интернете и несколько раз приглашал других людей (в одном случае целых 98 человек) посмотреть эти оскорбительные действия в прямом эфире.



Многие из детей, у которых вымогали деньги, говорили ему, что они склонны к самоубийству - один даже прислал изображения членовредительства. Но Рашид продолжал шантаж, несмотря на их "очевидные страдания" и "крайний страх", сказал судья, согласно ABC.



Его поймали после того, как к австралийским властям обратились следователи Интерпола и США, и в 2020 году ему предъявили обвинения после полицейского рейда в его доме.



Рашид уже отбывает пятилетний тюремный срок за то, что дважды совершил сексуальное насилие над 14-летней девочкой в своей машине в парке Перта.



Суд услышал, что он был вовлечен в программу лечения сексуальных преступников, но Рашид все еще представлял высокий риск повторного совершения преступления. Он сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении в августе 2033 года.

