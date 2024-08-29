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Фейковое порно на основе ИИ становится проблемой в Южной Корее
29.08.2024 06:30 MIGnews.com

Фейковое порно на основе ИИ становится проблемой в Южной Корее

Президент Южной Кореи призвал власти сделать больше для "искоренения" эпидемии цифровой сексуальной преступности в стране на фоне потока фейковой порнографии.

Недавно власти, журналисты и пользователи социальных сетей выявили большое количество чат-групп, участники которых создавали и обменивались откровенными "поддельными" изображениями сексуального характера, в том числе изображениями несовершеннолетних девочек.

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Дипфейки создаются с помощью искусственного интеллекта и часто сочетают в себе лицо реального человека с поддельным телом.

Регулятор СМИ Южной Кореи проводит экстренное совещание в связи с обнаружением информации.
 

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