Миссия ЕС в Красном море: Разлива нефти с танкера не было

Миссия Европейского союза в Красном море заявила в среду, что разлива нефти в водах около греческого танкера, пострадавшего в результате огненной атаки хуситов у побережья Йемена, не было.



Миссия, названная Aspides, добавила, что Sounion все еще стоит на якоре и не дрейфует. Представитель США, говоривший на условиях анонимности, сказал, что с судна происходит утечка неопознанного вещества.



Во вторник Пентагон заявил, что танкер все еще горит в Красном море и, по-видимому, из него вытекает нефть.



Напомним, что 24 августа хуситы поднялись на борт Sounion, большого

греческого нефтяного танкера, и начинили его взрывчаткой, а затем подожгли нефтяной танкер с расстояния на другой лодке. Танкер Sounion перевозил 1 млн баррелей нефти, что в 3 раза превышает объем разлитой нефти Exxon Valdez на Аляске.

