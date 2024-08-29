



Генштаб ВСУ подтвердил поражение стратегического объекта в России

Слаженная работа Сил обороны Украины дает результаты - поражен еще один стратегический объект в Российской Федерации. Речь идет об ударе по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ, который украинские военные нанесли в ночь на 28 августа.



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В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



"Задание выполнено подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", - уточнили в Генштабе ВСУ.



Кроме того, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ. Подробная информация о последствиях поражения сейчас уточняется, сообщили в Генштабе ВСУ.



"Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули украинские военные.