



Истребитель F-16 потерпел крушение в Украине, - WSJ

В Украине потерпел крушение истребитель F-16 американского производства.



По данным газеты The Wall Street Journal, это произошло в понедельник, 26 августа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам официального представителя США, первоначальные отчеты указывают на то, что самолет не был сбит россиянами.



"Инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела по всей стране. Скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота", - сказано в материале.



Что примечательно, истребитель потерпел крушение буквально через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину..