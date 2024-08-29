



Германия ужесточит политику в сфере безопасности из-за теракта на фестивале

Германия одобрила изменение политики в сфере безопасности и предоставления убежища просителям.



Такое решение было принято после теракта на фестивале и на фоне критики в отношении миграционной политики страны.



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Напомним, что на фестивале погибли три человека и еще восемь получили ножевые ранения в результате нападения. Теракт обострил политические споры по поводу правил предоставления убежища и депортации. Дело в том, что подозреваемым оказался сириец, которому было отказано в предоставлении убежища.



Правительство ужесточило правила обращения и владения оружием. Введен запрет на ношение выкидных ножей. Сотрудникам федеральных правоохранительных органов будет разрешено использовать электрошокеры.



Также ужесточаются законы и процедуры предоставления убежища и вида на жительство. Просители убежища будут исключены из перечня лиц, получающих пособия в стране, если они запрашивали убежище в других европейских странах. На украинских беженцев новые правила распространяться не будут.