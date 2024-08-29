



МАГАТЭ: Иран продолжает производство высокообогащенного урана

Иран, по-прежнему отказывающийся сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, продолжает производство высокообогащенного урана.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет агентства.



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По данным МАГАТЭ, Иран так и не улучшил сотрудничество с инспекторами, вопреки резолюции, которая предписывала это.



Запасы урана в Иране, обогащенного до чистоты 60%, выросли примерно на 22,6 кг - до 164,7 кг.



Согласно оценкам, это на 2 кг меньше, чем теоретически достаточно для создания четырех ядерных бомб при условии дальнейшего обогащения.