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МАГАТЭ: Иран продолжает производство высокообогащенного урана
29.08.2024 19:08 Алина Груднева

МАГАТЭ: Иран продолжает производство высокообогащенного урана

Иран, по-прежнему отказывающийся сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, продолжает производство высокообогащенного урана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет агентства.

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По данным МАГАТЭ, Иран так и не улучшил сотрудничество с инспекторами, вопреки резолюции, которая предписывала это.

Запасы урана в Иране, обогащенного до чистоты 60%, выросли примерно на 22,6 кг - до 164,7 кг.

Согласно оценкам, это на 2 кг меньше, чем теоретически достаточно для создания четырех ядерных бомб при условии дальнейшего обогащения.

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