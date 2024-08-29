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В Индии школы воришек работают на платной основе
29.08.2024 14:13 Катя Шульц

В Индии школы воришек работают на платной основе

Криминальный мир Индии шагнул на новый уровень. Там появились настоящие школы воров но на платной основе. Детей учат обчищать карманы на свадьбах.

В учебную программу входят такие предметы как: карманные кражи, похищение сумок, побег от полиции, выдерживание побоев, азартные игры и продажу алкоголя. 

В роли учителей выступают опытные преступники. 

Стать воришкой можно с 12 лет. А обучение в такой школе стоит $2400-$3600. Обучение длится год и позволяет подросткам зарабатывать в 5-6 раз больше, чем потрачено, а родители получают $3600 в год от банд.

 

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