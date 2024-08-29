Новости » Политика
Дублин поддержит рекомендацию ЕС о санкциях против израильских министров
29.08.2024 15:20 Алина Груднева

Дублин поддержит рекомендацию ЕС о санкциях против израильских министров

Ирландия намерена поддержать рекомендацию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о введении санкций против израильских министров и поселенческих групп.

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Михеаль Мартин на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, Израиль, проводя операцию в Газе, якобы "преследует весь палестинский народ".

"Это война против палестинцев, а не только против ХАМАСа. Уровень жертв среди мирного населения и погибших просто немыслим. Это война против населения. Нет смысла пытаться это скрыть", - сказал министр.

По словам Мартина, решение Международного суда о том, что военный контроль Израиля над Газой, Иудеей и Самарией является незаконным, обязывает Евросоюз принять меры.

"Совершенно очевидно, что международное гуманитарное право было нарушено", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы