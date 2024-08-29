Глава МИД Украины оценил уничтожение Польшей российских ракет
Перехваты Польшей ракет и дронов РФ на ее территории, которые летят в сторону Украины, не означают вступления НАТО в войну.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может фактически нанести вред вашей собственной территории", - подчеркнул Кулеба.
По словам украинского министра, на встрече глав МИД стран ЕС он намерен обратиться с просьбой по поводу использования возможностей противовоздушной обороны в европейских странах для защиты части воздушного пространства Украины.
"Я не подвергаю сомнению готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом", - добавил он.