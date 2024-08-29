



Глава МИД Украины оценил уничтожение Польшей российских ракет

Перехваты Польшей ракет и дронов РФ на ее территории, которые летят в сторону Украины, не означают вступления НАТО в войну.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico.



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"Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может фактически нанести вред вашей собственной территории", - подчеркнул Кулеба.



По словам украинского министра, на встрече глав МИД стран ЕС он намерен обратиться с просьбой по поводу использования возможностей противовоздушной обороны в европейских странах для защиты части воздушного пространства Украины.



"Я не подвергаю сомнению готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом", - добавил он.