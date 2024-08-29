



Британия запретила въезд стороннику ХАМАСа и финансисту "Хезболлы"

Великобритания запретила въезд стороннику ХАМАСа Мустафе Аяшу, который занимался сбором средств для террористической организации через канал в соцсети Gaza Now.



Также въезд запрещен Назему Ахмаду, которого подозревают в финансировании "Хезболлы"



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Согласно заявлению британского правительства, активы этих двоих были заморожены.



В прошлом году ООН обвиняла Израиль в убийстве Мустафы Аяша в Газе, однако позже его арестовали в Австрии.