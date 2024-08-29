



NVIDIA похвасталась резким ростом прибыли

Американская технологическая компания NVIDIA, разрабатывающая графические процессоры, зафиксировала резкий рост производительности и прибыли во втором квартале 2024 года.



Согласно отчету, за первое полугодие выручка выросла на 170,95%, составив примерно $56 млрд.



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Операционная прибыль возросла на 297,82% до 35,55 млрд долларов, а чистая прибыль выросла на 286,78% до 31,84 млрд.



За второй квартал выручка выросла на 122,4% до 30,04 млрд. Операционная прибыль увеличилась на 174,15% до 18,64 млрд, а чистая прибыль - на 174,06% до 16,6 миллиардов.

