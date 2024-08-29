



В Украине заметили перемещение войск Беларуси у своих границ

Украинские пограничники зафиксировали накопление и перемещение белорусских войск и военной техники в приграничных районах.



Такое заявление сделал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



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"Все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют линию границы по всей протяженности от Волыни до Черниговской области, и каких-то нестандартных ситуаций непосредственно на границе мы не отмечали. Мы также не фиксируем перемещения техники или личного состава армии Беларуси или значительного наращивания их подразделений в непосредственной близости к нашей границе", - сообщил он.



По словам Демченко, зафиксированы активные перемещения белорусских сил на значительном расстоянии от границы между Беларусью и Украиной. Речь идет о десятках километров.



"За тем, что происходит на территории Беларуси активно следят подразделения разведки и Минобороны, и Госпогранслужбы для того, чтобы понимать, насколько ситуация меняется, насколько она может быть угрожающей для Украины, для того, чтобы Сил обороны, которые усиливают это направление, имели возможность отреагировать на любые действия", - добавил он.