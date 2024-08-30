



Сотрудница умерла на своем рабочем месте, тело обнаружили через 4 дня

Сотрудница Wells Fargo была найдена мертвой в офисном помещении в корпоративном здании компании в Темпе, штат Аризона. Как сообщается, 60-летняя Дениз Прюдомм последний раз заходила в офис 16 августа. Ее нашли мертвой через четыре дня 20 августа, когда один из охранников увидел "неотзывчивого сотрудника" и решил вызвать полицию.



"Это действительно душераздирающе, и я думаю: "А что, если бы я просто сидел там?" — сказал один из рабочих 12 News. "Никто бы не стал проверять меня?" — добавил человек.



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Человек добавил: "Мне стало бы дурно, если бы я узнал что она сидит за столом мертвой", добавив: "И никто ничего не сделал. Вот так она провела свои последние минуты".



"Вот это и пугает. Вот это и беспокоит", — сказал другой сотрудник изданию. "В какой-то степени это халатность".

