



Бразилия готовится к закрытию X — Маск нацелился на судью-"злого диктатора"

Глава X Илон Маск назвал судью Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса "злым диктатором" после того, как тот пригрозил закрыть платформу социальных сетей, если она не будет соблюдать законы страны.



Судья Верховного суда Александр де Мораес вынес постановление, согласно которому X должен назначить нового законного представителя в течение 24 часов, в противном случае его деятельность будет прекращена.



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В своем постановлении Мораес заявил, что в соответствии с законодательством страны, регулирующим вопросы Интернета, деятельность компаний, не соблюдающих бразильское законодательство или конфиденциальность частной информации, может быть временно приостановлена.



По словам Луки Белли, координатора Центра технологий и общества при Фонде Жетулиу Варгаса, университете в Рио-де-Жанейро, отказ X назначить законного представителя станет особенно проблематичным в преддверии муниципальных выборов в Бразилии в октябре, когда ожидается поток фейковых новостей.



Распоряжения об удалении контента часто выносятся во время предвыборных кампаний, и отсутствие лица, получающего юридические уведомления, сделает невозможным своевременное выполнение требований.



Через несколько часов после решения судьи Маск заявил в эфире радиостанции X, что Мораес "неоднократно нарушал законы, которые он поклялся соблюдать".



Ранее он назвал решения судьи в отношении X "неконституционными".



Также Маск назвал Мораеса "злым диктатором, изображающим судью", закрепив пост пользователя X, в котором говорилось, что его "скоро" закроют в Бразилии.

