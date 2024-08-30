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Джейк Салливан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекин
30.08.2024 15:15 MIGnews.com

Джейк Салливан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекин

Главный помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в конце своего трехдневного визита в Китай.

Встреча прошла в Большом зале народных собраний и последовала за переговорами Салливана с китайскими официальными лицами, включая министра иностранных ден Ван И и заместителя председателя центральной военной комиссии Чжан Юся.

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Выступая на пресс-конференции в Пекине, советник по национальной безопасности США Салливан охарактеризовал поездку как "настоящий рабочий визит".

Встреча была частью продолжающихся усилий по поддержанию каналов связи и ответственному управлению отношениями между США и Китаем, заявил Белый дом, добавив, что обе стороны планируют телефонный разговор между Байденом и Си "в ближайшие недели".
 

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