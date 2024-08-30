



Полноценный сон в выходные может снизить риск сердечных заболеваний

Напряженная неделя, вы наверстываете упущенное во время выходных? Это может быть полезно для здоровья вашего сердца, согласно новому исследованию.



В исследовании, результаты которого будут представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологов в воскресенье, ученые обнаружили, что риск сердечных заболеваний снижается примерно на 20% у людей, которые спят дольше по выходным, чтобы наверстать упущенное в начале недели.



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В исследовании использовались данные 90 903 человек, чьи режимы сна были сообщены ими самими. В исследовании депривация сна определялась как сон менее семи часов в сутки. В общей сложности 19 816 участников были отнесены к категории депривированных и прошли последующее медицинское наблюдение более десяти лет спустя.



"Наши результаты показывают, что среди значительной части населения современного общества, страдающего от недосыпания, те, кто больше всего "досыпает" в выходные, имеют значительно более низкие показатели сердечных заболеваний, чем те, у кого меньше всего сна", — сказала соавтор исследования Цзэчэнь Лю в пресс-релизе.

