



Предприятие Javelin получило контракт на $1,3 млрд

2024 год для предприятия Javelin (JJV) ознаменовался контрактом в $1,3 млрд.

Более 4000 ракет Javelin из этого контракта отправятся в Украину.



Сказать, что контракт большой, - нет - он огромный. Это самый большой однолетний контракт у Javelin (JJV) на этот день. Война в Украине в буквально вдохнула вторую жизнь в совместное предприятие. Ведь в первые дни войны, когда Россия утюжила Украину своей бронетехникой, ВСУ, получив “джевелины”, показали высокий класс отстрела оккупантов. Как итог, - 25 стран заинтересованы в этом простом, но очень эффективном оружии. А это уже просто глобальный интерес.



“Сейчас, как никогда ранее, Javelin признана самой эффективной, проверенной в бою системой противотанкового оружия в мире. Благодаря этому контракту мы продолжим производить и поставлять эту необходимую возможность для поддержки мировых сухопутных войск в их усилиях по защите и отстаиванию своих интересов и суверенитета”, — заявил Энди Амаро, президент JJV и директор программы Javelin в Raytheon, компании RTX.