Новости » Life Style
Лысеющая Чичерина с украденной мародерами сумкой Chanel: видео
30.08.2024 17:15 Катя Шульц

Лысеющая Чичерина с украденной мародерами сумкой Chanel: видео

Юлий Чичерина вдруг снова появилась в медиа-пространстве. Сильно исхудавшая, очевидно быстро теряющая волосы, Чичерина радостно потрясала подарком, полученным от русских мародеров - это Chanel. Видимо, первая дорогая брендовая вещь в Юлиной жизни, потому что она не стесняясь позирует с сумкой на камеру, а оккупанты, также не стесняясь, рассказывают, что привезли ей в подарок “трофей”.



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы