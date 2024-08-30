



Лысеющая Чичерина с украденной мародерами сумкой Chanel: видео

Юлий Чичерина вдруг снова появилась в медиа-пространстве. Сильно исхудавшая, очевидно быстро теряющая волосы, Чичерина радостно потрясала подарком, полученным от русских мародеров - это Chanel. Видимо, первая дорогая брендовая вещь в Юлиной жизни, потому что она не стесняясь позирует с сумкой на камеру, а оккупанты, также не стесняясь, рассказывают, что привезли ей в подарок “трофей”.