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Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые посетит Сингапур с рабочим визитом
30.08.2024 14:15 MIGnews.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые посетит Сингапур с рабочим визитом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 31 августа отправится с трехдневным официальным визитом в Сингапур. Это будет его первый визит в эту страну с момента вступления в должность в 2017 году.

Во время визита в Сингапур Гутерриш встретится с премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тарманом Шанмугаратнамом и старшим министром Ли Сянь Лунгом.

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Он посетит ужин, организованный министром цифрового развития и информации Жозефиной Тео, которая также является министром, отвечающим за "умную нацию" и кибербезопасность.


 

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