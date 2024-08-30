



Как выглядит тарантул, зараженный зомби-грибком

Полевой исследователь дикой природы Крис Кетола сфотографировал в перуанской Амазонии тарантула, зараженного зомби-грибком.



По данным Daily Mail, на инфицированного паука он наткнулся, когда тот был уже мертв.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Сначала грибок захватил разумом и двигательные функции своего хозяина, после чего съел его тело изнутри и пророс наружу. Исследователь предположил, что кордепсис после этого перебрался в следующую жертву.



Зомби-грибок, судя по всему, любит места, насыщенные солнечным светом и теплом. Для людей он неопасен, поскольку атакует лишь определенные виды насекомых.