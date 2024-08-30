



Причина запрета ММА в Афганистане - противоречия с шариатом

Оказывается шариат запрещает бить человека, ведь это может привести к травмам и даже к его смерти.



Именно это и стало причиной запрета ММА в Афганистане.



Официальный запрет за подписью и.о. главы “полиции нравов” талибов* Мохаммада Халида Ханафи был наложен еще в конце мая. В действие закон вступил только сейчас.



Это сообщил и.о. главы афганского олимпийского комитета Ахмадулла Васик. Олимпийский комитет Афганистана получил предписание о запрете смешанных боевых единоборств.

