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Причина запрета ММА в Афганистане - противоречия с шариатом
30.08.2024 01:30 Катя Шульц

Причина запрета ММА в Афганистане - противоречия с шариатом

Оказывается шариат запрещает бить человека, ведь это может привести к травмам и даже к его смерти. 

Именно это и стало причиной запрета ММА в Афганистане.

Официальный запрет за подписью и.о. главы “полиции нравов” талибов* Мохаммада Халида Ханафи был наложен еще в конце мая. В действие закон вступил только сейчас. 

Это сообщил и.о. главы афганского олимпийского комитета Ахмадулла Васик. Олимпийский комитет Афганистана получил предписание о запрете смешанных боевых единоборств.
 

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