



К кому обратился за помощью Дуров?

Как только Павел Дуров был взят под стражу, он попросил сообщить об этом миллиардеру и совладельцу газеты Le Monde Ксавье Ньелю.



Об этом пишут Агентство Франс Пресс и газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.



Известно, что Ксавье Ньель — телекоммуникационный магнат Франции, инвестор и миллиардер. СМИ утверждают, что Ньель близок к президенту Франции Макрону. Что именно связывает Ньеля и Дурова издания не сообщают.



Le Figaro также написала, что после задержания в парижском аэропорту Дуров, заявлял о своих связях с французским президентом Макроном.



Макрон и Дуров встречались в 2018 году. Тогда Дурову предлагали перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но Дуров тогда отказался. Макрон и сам пользуется Telegram. Президент Франции заходил в мессенджер после ареста Дурова.





