



В Японии за год 40 тысяч человек умерли в одиночестве

ВВС сообщает о том, что только в этом 2024 году в Японии 37227 человек умерли в одиночестве. Их нашли по запаху. Подавляющее большинство умерших были людьми пожилого возраста. А до конца года еще 4 месяца.



Такая печальная статистика получается из-за особенностей японского менталитета. Японцы очень закрытая нация не только относительно иностранцев, но и внутри своего социума. Здесь не принято “влазить в душу” ни с расспросами, ни с рассказами.



130 умерших в одиночестве обнаружили через год после их смерти. Большинству (70%) было 65 лет и больше.



Японский национальный институт исследований в области народонаселения и социального обеспечения дал неутешительный прогноз. К 2050 году около 10,8 миллиона пожилых японцев будут жить в одиночестве. При этом общее число одиноких людей в Японии составит 23,3 млн.





