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Корейский автопром выпустил электромобиль в стиле ретро
31.08.2024 09:27 Катя Шульц

Корейский автопром выпустил электромобиль в стиле ретро

Компания Hyundai, известная своими инновациями в автомобильной промышленности, продолжает удивлять поклонников классического дизайна и современных технологий. Вдохновившись своим собственным концептуальным автомобилем Pony Coupe, который был представлен еще в 1974 году, Hyundai решила вернуть его к жизни в виде электрокара N Vision 74. Этот автомобиль не только сохраняет элементы оригинального дизайна, но и оснащен мощным электродвигателем, способным развивать более 775 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды.


Hyundai, тем самым, демонстрирует свое уважение к классике, соединяя её с передовыми технологиями. Планируется, что массовое производство модели N Vision 74 начнется до 2030 года, и она станет важной частью электрифицированного будущего бренда.

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