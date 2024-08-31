



Корейский автопром выпустил электромобиль в стиле ретро

Компания Hyundai, известная своими инновациями в автомобильной промышленности, продолжает удивлять поклонников классического дизайна и современных технологий. Вдохновившись своим собственным концептуальным автомобилем Pony Coupe, который был представлен еще в 1974 году, Hyundai решила вернуть его к жизни в виде электрокара N Vision 74. Этот автомобиль не только сохраняет элементы оригинального дизайна, но и оснащен мощным электродвигателем, способным развивать более 775 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды.



Hyundai’s new N Vision 74 pic.twitter.com/5X54beeTtZ — Sigпalpеsтт (@signalpestt) August 30, 2024

Hyundai, тем самым, демонстрирует свое уважение к классике, соединяя её с передовыми технологиями. Планируется, что массовое производство модели N Vision 74 начнется до 2030 года, и она станет важной частью электрифицированного будущего бренда.