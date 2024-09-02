



Президент Тайваня предложил КНР отобрать у РФ "исторические земли"

Президент Тайваня Лай Циндэ посоветовал Китаю вместо посягательств на его территорию отобрать у России "исторические земли" на Дальнем Востоке.



По его словам, это было бы справедливо сделать, поскольку в 1858 году обе страны заключили Айгунский договор, согласно которому КНР передала российской империи часть своей территории.



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"Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности, но он должен требовать от России свои "исторические" земли на Дальнем Востоке. Если это ради территориальной целостности, то почему бы ему не забрать обратно оккупированные Россией земли, которые были подписаны в Айгунском договоре? Тем более, что Россия сейчас находится в самом слабом состоянии", — заявил он.



По словам Циндэ, раз Китай этого не делает, значит на Тайвань он посягает далеко не ради "территориальной целостности".



"Намерение Китая напасть и аннексировать Тайвань не связано с тем, что говорит или делает какой-то один человек или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности, - добавил он.