



Собчак не смогла сдержать слез, отведя сына в первый класс

Российская журналистка Ксения Собчак не смогла сдержать слез, когда отвела своего сына в первый класс.



В этом она призналась в своем блоге.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу. Ох, как же все быстро летит - и вот уже первая линейка и первый звонок", - сообщила она.



По словам Собчак, она очень любила свою школу, в котороу теперь отвела сына. Журналистка надеется, что Платон ее тоже полюбит.



