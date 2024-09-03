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Собчак не смогла сдержать слез, отведя сына в первый класс
03.09.2024 00:25 Алина Груднева

Собчак не смогла сдержать слез, отведя сына в первый класс

Российская журналистка Ксения Собчак не смогла сдержать слез, когда отвела своего сына в первый класс.

В этом она призналась в своем блоге.

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"Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу. Ох, как же все быстро летит - и вот уже первая линейка и первый звонок", - сообщила она.

По словам Собчак, она очень любила свою школу, в котороу теперь отвела сына. Журналистка надеется, что Платон ее тоже полюбит.

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