



Рианна стала новым лицом Dior J'adore L'Or

Популярная барбадосская певица Рианна стала новым лицом Dior J'adore L'Or.



Представлен ролик новой рекламной кампании, в которой знаменитость сменила Шарлиз Тэрон.



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Актриса была лицом аромата последние 20 лет. Теперь бренд возглавил Франсис Куркджян, потому было решено сменить Шарлиз на Рианну, чтобы привнести что-то новое.



"Оркестровка встречи Рианны и J’adore в Версале была поистине вдохновляющим вызовом. Мы уже наслаждались предвкушением этого опыта в фильме "Тайный сад", снятом в 2015 году, но атмосфера была совершенно иной и более ночной. В J’adore все было сосредоточено на золоте и свете. Я хотел создать визуальный диалог между классическим стилем 18 века и невероятно современной красотой Рианны", – сообщил автор рекламного ролика.