



Изгнанная с конкурса красоты в ЮАР, победила в Нигерии

Преследуемая южноафриканская королева красоты побеждает в конкурсе красоты в Нигерии



После того, как Чидимма Адетшина подверглась преследованиям из-за своей национальности и была вынуждена отказаться от

участия в конкурсе "Мисс Южная Африка", ее короновали как королеву красоты совершенно другой страны.

Адетшина плакала от радости, когда ее назвали Мисс Нигерия.



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"Эта корона не просто для красоты - это призыв к единству", — заявила 23-летняя студентка юридического факультета после нескольких недель пребывания в центре бурной бури в СМИ.



Ее пригласили принять участие в конкурсе "Мисс Нигерия" после того, как ее место финалистки в конкурсе "Мисс Южная Африка" вызвало волну критики.

