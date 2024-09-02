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Изгнанная с конкурса красоты в ЮАР, победила в Нигерии
02.09.2024 03:30 MIGnews.com

Изгнанная с конкурса красоты в ЮАР, победила в Нигерии

Преследуемая южноафриканская королева красоты побеждает в конкурсе красоты в Нигерии

После того, как Чидимма Адетшина подверглась преследованиям из-за своей национальности и была вынуждена отказаться от
участия в конкурсе "Мисс Южная Африка", ее короновали как королеву красоты совершенно другой страны.
Адетшина плакала от радости, когда ее назвали Мисс Нигерия.

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"Эта корона не просто для красоты - это призыв к единству", — заявила 23-летняя студентка юридического факультета после нескольких недель пребывания в центре бурной бури в СМИ.

Ее пригласили принять участие в конкурсе "Мисс Нигерия" после того, как ее место финалистки в конкурсе "Мисс Южная Африка" вызвало волну критики.
 

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