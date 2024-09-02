



Джордж Клуни и Брэд Питт снова снялись вместе

Звезды "Одиннадцати друзей Оушена" Клуни и Питт воссоединяются в роли криминальных авторитетов, у которых больше общего, чем они хотели бы признать. В результате получается непринужденная романтическая комедия, которой не хватает искры.



Хотите потусоваться с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом, которые поддразнивают друг друга тем, как они стареют, и при этом выглядят круче пары огурцов? Если да, то "Волки" могут стать фильмом для вас. Сценарий и постановка фильма принадлежат Джону Уоттсу, режиссеру трилогии Тома Холланда о "Человеке-пауке". Этот непринужденный криминальный боевик не может предложить многого, но есть что сказать о том, чтобы снова увидеть на одном экране приятелей из "Одиннадцати друзей Оушена".



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Клуни играет посредника в преступном мире, таинственного человека в черном, который специализируется на том, чтобы проблемы исчезали, поэтому он как раз тот человек, который нужен, когда у окружного прокурора, борющегося с преступностью (Эми Райан), плохая ночь в шикарном номере отеля в Нью-Йорке. Она подцепила гораздо более молодого мужчину (Остин Абрамс) в баре внизу, но он недолго пробыл в ее постели, когда спрыгнул с нее, ударился головой и, по-видимому, умер. Один телефонный звонок спустя, Клуни уже в деле. "Никто не может делать то, что делаю я", — хвастается он, и в этот момент входит Питт и делает то же самое заявление.

