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Хуситы атаковали очередное судно в Красном море
02.09.2024 07:57 Алина Груднева

Хуситы атаковали очередное судно в Красном море

В понедельник, 2 сентября, йеменские хуситы атаковали очередное судно в Красном море.

Об этом сообщило Агентство морских торговых операций Великобритании.

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По данным UKMTO, хуситы запустили по кораблю две ракеты. Это произошло примерно в 130 км к северо-западу от залива Аль-Салиф в Йемене.

К счастью, обошлось без пострадавших. На борту прогремел взрыв, но члены экипажа уже провел ремонтно-восстановительные работы.

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