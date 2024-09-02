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Крушение вертолета на Камчатке: найдены 22 тела погибших
02.09.2024 09:22 Алина Груднева

Крушение вертолета на Камчатке: найдены 22 тела погибших


Утром, 2 сентября, на Камчатке завершились поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета Ми-8.

По данным экстренных служб, найдены в общей сложности 22 тела погибших.

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В связи с крушением вертолета, губернатор региона Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура.

Напомним, что вертолет Ми-8 следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка. Члены экипажа перестали выходить на связь, из-за чего была начата поисково-спасательная операция. Причина крушения до сих пор устанавливается.

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