



Крушение вертолета на Камчатке: найдены 22 тела погибших



Утром, 2 сентября, на Камчатке завершились поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета Ми-8.



По данным экстренных служб, найдены в общей сложности 22 тела погибших.



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В связи с крушением вертолета, губернатор региона Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура.



Напомним, что вертолет Ми-8 следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка. Члены экипажа перестали выходить на связь, из-за чего была начата поисково-спасательная операция. Причина крушения до сих пор устанавливается.