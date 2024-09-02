



В Польше призвали сбивать российские ракеты над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что нужно сбивать российские ракеты над Украиной до того, как те войдут в воздушное пространство его страны.



Такое заявление он сделал в интервью газете Financial Times.



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По словам Сикорского, ракеты нужно сбивать над Украиной, чтобы обезопасить граждан Польши.



"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша прямая конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, является значительным", - пояснил он.