В Польше призвали сбивать российские ракеты над Украиной
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что нужно сбивать российские ракеты над Украиной до того, как те войдут в воздушное пространство его страны.
Такое заявление он сделал в интервью газете Financial Times.
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По словам Сикорского, ракеты нужно сбивать над Украиной, чтобы обезопасить граждан Польши.
"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша прямая конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, является значительным", - пояснил он.