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Как изменился "Титаник" за 112 лет после катастрофы
02.09.2024 12:50 Алина Груднева

Как изменился "Титаник" за 112 лет после катастрофы

Остов "Титаника", затонувшего в Атлантическом океане, постепенно разрушается.

По данным ВВС, об этом свидетельствуют снимки, сделанные во время последней экспедиции на место крушения корабля.

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По словам исследователей, часть металлической ограды "Титаника", затонувшего в 1912 году, обрушилась. 

"Благодаря поп-культуре, нос „Титаника“ стал моментально узнаваемым. Именно о нем люди думают, когда вспоминают о затонувшем корабле. Но теперь он выглядит иначе. Это еще одно напоминание о его ежедневном разрушении. Постоянно звучит вопрос — долго еще «Титаник» будет там лежать? Ответа мы не знаем, но можем проследить за происходящим в реальном времени", - отметила Томасина Рэй из компании RMS Titanic Inc.

По мнению ученых, одна из секций ограждения обвалилась за последние два года, поскольку металл, разрушающийся годами, "не выдержал".

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