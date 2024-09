Как изменился "Титаник" за 112 лет после катастрофы

Остов "Титаника", затонувшего в Атлантическом океане, постепенно разрушается.



По данным ВВС, об этом свидетельствуют снимки, сделанные во время последней экспедиции на место крушения корабля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам исследователей, часть металлической ограды "Титаника", затонувшего в 1912 году, обрушилась.



"Благодаря поп-культуре, нос „Титаника“ стал моментально узнаваемым. Именно о нем люди думают, когда вспоминают о затонувшем корабле. Но теперь он выглядит иначе. Это еще одно напоминание о его ежедневном разрушении. Постоянно звучит вопрос — долго еще «Титаник» будет там лежать? Ответа мы не знаем, но можем проследить за происходящим в реальном времени", - отметила Томасина Рэй из компании RMS Titanic Inc.



По мнению ученых, одна из секций ограждения обвалилась за последние два года, поскольку металл, разрушающийся годами, "не выдержал".

Welp. That's upsetting. Titanics railings are starting to fall off pic.twitter.com/HWmq6LXVcg