Четыре человека пострадали в двойном теракте в Гуш-Ационе
Новости » Наука и Технологии
В Китае создали робота-слизняка
31.08.2024 10:44 Катя Шульц

В Китае создали робота-слизняка

В Китае ученые создали робота слизняка на магнитах. Прямое назначение “насекомого” - поиск инородных предметов в теле человека.


Эта роботизированная слизь может может перемещаться по узким проходам и чинить сломанные электрические цепи благодаря своей структуре.

Робот-слизняк был изобретен исследователями из Китайского университета Гонконга.  Под вопросом остается только степень токсичности его магнитных частиц.

“Терминатор-2” все уже вспомнили?

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы