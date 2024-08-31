



В Китае создали робота-слизняка

В Китае ученые создали робота слизняка на магнитах. Прямое назначение “насекомого” - поиск инородных предметов в теле человека.



The world's first slime robot.



A smart innovation by the Chinese University of Hong Kong



Who remembers the movie Venom? 🙂



via @pascal_bornetpic.twitter.com/5e1W8Q4t8X — Tech Burrito (@TechBurritoUno) April 4, 2022

Эта роботизированная слизь может может перемещаться по узким проходам и чинить сломанные электрические цепи благодаря своей структуре.Робот-слизняк был изобретен исследователями из Китайского университета Гонконга. Под вопросом остается только степень токсичности его магнитных частиц.“Терминатор-2” все уже вспомнили?