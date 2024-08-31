В Китае создали робота-слизняка
В Китае ученые создали робота слизняка на магнитах. Прямое назначение “насекомого” - поиск инородных предметов в теле человека.
The world's first slime robot.— Tech Burrito (@TechBurritoUno) April 4, 2022
A smart innovation by the Chinese University of Hong Kong
Who remembers the movie Venom? 🙂
via @pascal_bornetpic.twitter.com/5e1W8Q4t8X
Эта роботизированная слизь может может перемещаться по узким проходам и чинить сломанные электрические цепи благодаря своей структуре.
Робот-слизняк был изобретен исследователями из Китайского университета Гонконга. Под вопросом остается только степень токсичности его магнитных частиц.
“Терминатор-2” все уже вспомнили?