Теперь за Telegram взялись в Южной Корее
В Южной Корее инициировали расследование в отношении популярного мессенджера Telegram.
По данным издания "Ренхап", руководство компании подозревают в содействии распространению порнодипфейков.
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По словам главы Национального бюро расследований, следствие ведется по аналогии с тем, что происходит во Франции в отношении Павла Дурова.
Уточняется, что в полицию подали 88 жалоб в период с 26 по 29 августа.