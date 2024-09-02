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Теперь за Telegram взялись в Южной Корее
02.09.2024 08:44 Алина Груднева

Теперь за Telegram взялись в Южной Корее

В Южной Корее инициировали расследование в отношении популярного мессенджера Telegram.

По данным издания "Ренхап", руководство компании подозревают в содействии распространению порнодипфейков.

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По словам главы Национального бюро расследований, следствие ведется по аналогии с тем, что происходит во Франции в отношении Павла Дурова.

Уточняется, что в полицию подали 88 жалоб в период с 26 по 29 августа.  

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