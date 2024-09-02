



ВСУ завершили зачистку в Курской области РФ, – DeepState

Вооруженные Силы Украины завершили зачистку района населенных пунктов Малая Локня и Погребки в Курской области России, севернее Суджи. Зачистка этой линии была завершена 1 сентября, как показано на актуальной карте проекта DeepState.



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Напомним, операция ВСУ в Курской области началась 6 августа и уже привела к контролю над 1300 квадратными километрами территории и 100 населенных пунктов. В плен было захвачено около 600 российских военных.



Как заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, эта операция вынудила Москву снять с фронта в Украине около 30 тысяч военных и перебросить их на Курское направление.



Руководитель Кремля Владимир Путин поставил задачу российским войскам освободить Курскую область до 1 октября, не ослабляя при этом свои силы на Донбассе, сообщили РБК-Украины достоверные источники в военно-политическом руководстве. А заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн предположил, что Россия может попытаться контратаковать в Курской области, но это приведет к тяжелым боям для российской стороны.