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ВСУ завершили зачистку в Курской области РФ, – DeepState | Фото: GeneralStaff.ua
02.09.2024 11:34 Mignews | фото: GeneralStaff.ua

ВСУ завершили зачистку в Курской области РФ, – DeepState

Вооруженные Силы Украины завершили зачистку района населенных пунктов Малая Локня и Погребки в Курской области России, севернее Суджи. Зачистка этой линии была завершена 1 сентября, как показано на актуальной карте проекта DeepState.

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Напомним, операция ВСУ в Курской области началась 6 августа и уже привела к контролю над 1300 квадратными километрами территории и 100 населенных пунктов. В плен было захвачено около 600 российских военных.

Как заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, эта операция вынудила Москву снять с фронта в Украине около 30 тысяч военных и перебросить их на Курское направление.

Руководитель Кремля Владимир Путин поставил задачу российским войскам освободить Курскую область до 1 октября, не ослабляя при этом свои силы на Донбассе, сообщили РБК-Украины достоверные источники в военно-политическом руководстве. А заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн предположил, что Россия может попытаться контратаковать в Курской области, но это приведет к тяжелым боям для российской стороны.

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