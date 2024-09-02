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Лавров: Дуров проявил слишком много свободы
02.09.2024 12:14 Алина Груднева

Лавров: Дуров проявил слишком много свободы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал судебное разбирательство во Франции в отношении предпринимателя Павла Дурова.

Соответствующее заявление он сделал перед преподавателями и студентами МГИМО.

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"Павел Дуров слишком свободным оказался. Слишком медленно или вообще не слушал западных советов о так называемой модерации своего детища (Telegram, - ред.)", - сказал Лавров.

Он привел в пример Марка Цукерберга, которого вызывали в Сенат. По словам Лаврова, предприниматель тогда согласился сотрудничать с властями.

"И с другими трудными платформами Запад особо не церемонится. Еще до того, как этот вид связи и общения приобрел такой глобальный охват, в России началась работа по формированию  правовых основ обеспечения информационной безопасности", - добавил он.

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