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Путин пригрозил разобраться с "украинскими бандитами"
02.09.2024 11:07 Алина Груднева

Путин пригрозил разобраться с "украинскими бандитами"

Владимир Путин пригрозил "разобраться с украинскими бандитами" в Курской области.

Таким образом он прокомментировал на открытом уроке в Кызыле продвижение Вооруженных сил Украины на территории РФ.

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"Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье", - сказал он.

По словам Путина, Москва якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но надо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию России", - сказал он.

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