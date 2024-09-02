Путин пригрозил разобраться с "украинскими бандитами"
Владимир Путин пригрозил "разобраться с украинскими бандитами" в Курской области.
Таким образом он прокомментировал на открытом уроке в Кызыле продвижение Вооруженных сил Украины на территории РФ.
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"Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье", - сказал он.
По словам Путина, Москва якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.
"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но надо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию России", - сказал он.