



Путин пригрозил разобраться с "украинскими бандитами"

Владимир Путин пригрозил "разобраться с украинскими бандитами" в Курской области.



Таким образом он прокомментировал на открытом уроке в Кызыле продвижение Вооруженных сил Украины на территории РФ.



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"Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье", - сказал он.



По словам Путина, Москва якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.



"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но надо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию России", - сказал он.