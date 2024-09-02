



Польша вновь подняла авиацию из-за удара РФ по Украине

В ночь на 2 сентября Польша в очередной раз подняла свою авиацию во время массированного обстрела Украины со стороны России.



Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил страны.



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"Юго-восточная часть Польши граничит с Украиной. Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на украинской территории. Последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа", - сказано в сообщении.



Уточняется, что были активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.