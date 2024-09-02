



РФ атаковала Киев: ПВО сбила 20 ракет, примерно 10 из них – баллистика

2 сентября в 04:40 в Киеве была объявлена воздушная тревога. Армия РФ нанесла по столице комбинированный ракетный удар – летели "шахеды", десятки ракет, из них около 10 – баллистических.



Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.



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Крылатые ракеты (возможно Х-101) были выпущены ориентировочно около 03:00 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.



Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". К этому всему еще добавился один ударный БпЛА.



"Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических и ударный беспилотник. Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно", – написал Попко.



В результате ракетного удара в Киеве зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.



В Святошинском районе горели 4 автомобиля, пожар ликвидировали. По другому адресу загорелось двухэтажное здание складского помещения на площади 700 кв. м. Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро. Горел пункт приема вторсырья. В Голосеевском районе поврежден корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар ликвидирован. В Шевченковском районе чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.



Информация о пострадавших уточняется.



В ГСЧС показали последствия утренней атаки россиян на Киев. Для просмотра фото в большом формате нажмите 👇