



Белуха, названная в честь Путина, считавшаяся российским шпионом найдена мертвой

Белый кит-белуха по имени Хвалдимир, впервые замеченный недалеко от российских вод со шлейкой и вызвавший слухи о том, что он может быть московским шпионом, найден мертвым.



Норвежская общественная телекомпания NRK сообщила, что в субботу, 31 августа отец и сын, занимавшиеся рыбалкой, обнаружили тушу кита, плавающую в заливе Рисавика на юге Норвегии.



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Белуху, название которой было получено путем объединения норвежского слова "кит" (hval), и имени президента России Владимира Путина, подняли из воды с помощью крана и доставили в близлежащую гавань, где ее осмотрят специалисты.



Морской биолог Себастьян Стрэнд рассказал NRK: "К сожалению, мы нашли Хвалдимира плавающим в море. Он скончался, но пока не ясно, что стало причиной смерти", добавив, что на животном не было обнаружено серьезных внешних повреждений.



Стрэнд, который следил за приключениями Хвалдимира в течение последних трех лет по поручению норвежской некоммерческой организации Marine Mind, сказал, что он был глубоко потрясен внезапной смертью кита.



"Это просто ужасно", — сказал г-н Стрэнд. "Похоже, он был в хорошем состоянии (по состоянию на пятницу). Нам просто нужно выяснить, что могло здесь произойти".



4-метровый кит был впервые замечен рыбаками около северного острова Ингоя, недалеко от арктического города Хаммерфест, в апреле 2019 года. На нем была упряжь и, по всей видимости, крепление для небольшой камеры, а также пряжка с надписью: "Оборудование Санкт-Петербург".



Это вызвало обвинения в том, что белуга была "китом-шпионом". Эксперты заявили, что российский флот, как известно, дрессировал китов для военных целей.



По данным NRK, на протяжении многих лет белуху видели в нескольких прибрежных городах Норвегии, и быстро стало ясно, что она очень ручная и любит играть с людьми.



На своем сайте Marine Mind сообщил, что Хвалдимир проявлял большой интерес к людям и реагировал на сигналы рукой.



"На основании этих наблюдений складывается впечатление, что Хвалдимир прибыл в Норвегию из российских вод, где, как предполагается, он содержался в плену", — говорится в сообщении.



Норвежские СМИ высказывают предположения, что Хвалдимир мог использоваться в России в качестве своего рода "терапевтического кита".

