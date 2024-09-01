



РФ не хватает средств для контрактников на оккупированных территориях

Кремль наобещал сотни тысяч рублей за вступление в ВС РФ. Однако когда доходит до дела на оккупированных территориях Украины, средства не выплачивают, потому что их нет.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



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"Родственники коллаборантов, решивших подписать контракт с вооруженными силами врага недовольны отсутствием обещанных единовременных региональных выплат", - отметили в ЦНС.



По данным Центра, Кремль существенно увеличил всевозможные финансовые мотивационные факторы для тех, кто готов присоединиться к оккупационным войскам. Желание наживы оказалось единственным эффективным стимулом для россиян и их сторонников. Отдельные выплаты были закреплены за субъектами Федерации и их региональными бюджетами.



"Для ТОТ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Путин установил выплату за подписание контракта с вооруженными силами на уровне не менее 400 тысяч рублей. Однако оккупационным администрациям негде взять таких средств, поскольку российская война против Украины полностью уничтожила промышленный регион, а превращение его на серую зону сделала невозможным любую экономическую активность", - пояснили в ЦНС.



В Центре сообщили, что гауляйтер ТОТ Донецкой области Денис Пушилин в очередной раз обратился к правительству РФ за выделением дополнительных средств на данную программу.

