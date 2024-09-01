



Россия сорвала миссию БПЛА Global Hawk над Балтийским морем

Впервые российское глушение GPS над Восточной Европой, по-видимому, помешало разведывательной миссии беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk в воздушном пространстве Эстонии.



Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, выполнявший разведывательный полет вблизи Эстонии ночью в пятницу, 30 августа, внезапно начал вести себя непредсказуемо после того, как, по-видимому, подвергся атаке российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дрон вылетел со своей базы в Королевских ВВС (RAF) Фэрфорд в Англии.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В течение нескольких месяцев поступали сообщения о том, что российские силы неоднократно пытались заглушить сигналы спутниковой навигации как военных, так и коммерческих самолетов, летающих над Восточной Европой, Польшей и странами Балтии. За первые четыре месяца 2024 года было зарегистрировано почти 500 случаев помех GPS.



Российские социальные сети сообщили, что беспилотник RQ-4B с позывным FORTE12 осуществлял мониторинг западных границ России, побережья Балтийского моря и Калининградской области. По данным сайта отслеживания воздушных судов FlightRadar 24, беспилотник в течение некоторого времени хаотично летал, прежде чем операторы восстановили контроль над самолетом, и он благополучно вернулся на базу.

