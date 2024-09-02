



Президент Ирана заявил, что его стране нужны миллиарды иностранных инвестиций

Президент Ирана заявил, что его стране необходимы иностранные инвестиции в размере, эквивалентном 76 миллиардам фунтов стерлингов, для достижения ежегодного целевого показателя экономического роста в 8 процентов по сравнению с текущим показателем в 4 процента.



Высказывания Масуда Пезешкиана, избранного в июле, прозвучали в его интервью в эфире государственного телевидения.

Президент Пезешкиан заявил, что Ирану необходимо до 190 млрд фунтов стерлингов для достижения своей цели, но более половины доступно из внутренних ресурсов. Эксперты говорят, что рост ВВП на 8 процентов снизит двузначную инфляцию и уровень безработицы.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Сотни организаций и лиц в Иране — от центрального банка и правительственных чиновников до производителей беспилотников и обменников — уже находятся под международными санкциями, многие из них обвиняются в материальной поддержке Корпуса стражей исламской революции Ирана, а также таких группировок, как ХАМАС, "Хезболла" и хуситы.



В своем интервью Пезешкиан пожаловался на санкции и заявил, что его администрация планирует снизить инфляцию, которая составляет более 40 процентов в год, "если мы решим наши проблемы с соседями и миром".



Президент подтвердил, что его первый зарубежный визит состоится в соседний Ирак, а затем он вылетит в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 22–23 сентября.



Он сообщил, что во время своего пребывания в Нью-Йорке он встретится с иранскими экспатриантами, чтобы пригласить их инвестировать в Иран.



Из более чем 8 миллионов иранских экспатриантов 1,5 миллиона проживают в Соединенных Штатах.

