



Японец спит по 30 минут в сутки уже 12 лет

Если вы думаете, что сон - это главное,... Вы правильно думаете. Просто есть люди как Дайсуке Хори из Японии. Мужчине хватает всего 30 минут сна в сутки. И его все устраивает. Эта ситуация продолжается уже 12 лет.



Дайсуке основал Ассоциацию тех, кто почти не спит. Кроме того, он научил этому 2100 человек. Свою способность он доказал в реалити-шоу: камеры 3 дня следили за ним.



“Если вы занимаетесь спортом или пьете кофе за час до еды, вы можете предотвратить сонливость”, - делится он одним из секретов.





