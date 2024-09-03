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Польша недвусмысленно намекнула Германии о репарациях
03.09.2024 05:30 Катя Шульц

Польша недвусмысленно намекнула Германии о репарациях

Разжигание жерла войны стоит дорого. Германия до сих пор платит за чудовищные преступления геноцида.

Так, на днях Польша напомнила Германии о репарациях за нападение в 1939 году. В городе Велюнь прошли мероприятия, посвященные 85-й годовщине начала Второй мировой войны.

Анджей Дуда во время своей речи на церемонии обратился к Германии с требованием выплатить репарации за ущерб, который Польша понесла в годы Второй мировой войны.

"Прощение и признание вины - это одно, возмещение ущерба - другое", – заявил Дуда.

Город Велюнь первым подвергся бомбардировкам войск гитлеровской Германии. Ранним утром 1 сентября 1939 года погибли около 1200 человек.



 

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