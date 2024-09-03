



Польша недвусмысленно намекнула Германии о репарациях

Разжигание жерла войны стоит дорого. Германия до сих пор платит за чудовищные преступления геноцида.



Так, на днях Польша напомнила Германии о репарациях за нападение в 1939 году. В городе Велюнь прошли мероприятия, посвященные 85-й годовщине начала Второй мировой войны.



Анджей Дуда во время своей речи на церемонии обратился к Германии с требованием выплатить репарации за ущерб, который Польша понесла в годы Второй мировой войны.



"Прощение и признание вины - это одно, возмещение ущерба - другое", – заявил Дуда.



Город Велюнь первым подвергся бомбардировкам войск гитлеровской Германии. Ранним утром 1 сентября 1939 года погибли около 1200 человек.







