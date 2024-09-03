



Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море

Два нефтяных танкера подверглись нападению со стороны хуситов в Красном море.



Об этом сообщает Центральное командование США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Под удар попали судно MV BLUE LAGOON I, плавающее под флагом Панамы и принадлежащее Греции, и судно MV AMJAD, плавающее под флагом Саудовской Аравии, принадлежащее и эксплуатируемое Грецией.



По данным CENTCOM, оба танкера с сырой нефтью атакованы двумя баллистическими ракетами и беспилотной системой.



Один из танкеров перевозил 2 миллиона баррелей нефти. Это почти в два раза превышает объем, находившийся на борту греческого танкера, который горит в Красном море с 23 августа.



"Эти безрассудные акты терроризма со стороны хуситов продолжают дестабилизировать региональную и мировую торговлю, а также подвергают риску жизни гражданских моряков и морские экосистемы", — сказано в заявлении.