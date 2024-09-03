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Женщина дважды подожгла лес ради флирта
03.09.2024 04:30 Катя Шульц

Женщина дважды подожгла лес ради флирта

В Греции произошел странный случай. 44-летняя женщина совершила два умышленных поджога, за что была арестована. Самое печальное, что поджигательница устроила пожары в лесу для того, чтобы просто познакомиться с пожарными. Ей просто нравятся мужчины в форме. И вот она решила с кем-то из пожарных пофлиртовать пока те будут на месте

Однако нельзя находиться в лесу оба раза случайно во время пожара. Так что ее очень быстро вычислили. 

Теперь странной дамочке придется посидеть три года в тюрьме, и кроме того, она обязана выплатить штраф.
 

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