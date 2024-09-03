



Венгрия “не выживет” без российской нефти

Глава венгерского МИДа уже раздает комментарии российским журналистам, жалуясь на Украину. Мол, если та перекроет нефтепровод, то Венгрии не выжить.



"Если Венгрия прекратит поставки нефти из россии, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо. Почему? Потому что у нас нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Есть еще один трубопровод, проходящий в Венгрию из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность недостаточна для того, чтобы обеспечить не только Венгрию. Тут нужно принимать в расчет еще и Словакию, которая обеспечивается нефтью через Венгрию. И у нее просто нет другого выбора. И отчасти Чешскую Республику", — сказал Сийярто.





